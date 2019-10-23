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Футбол. Первые матчи третьего тура группового раунда Лиги чемпионов прошли накануне
Пауло Дибала приносит "Ювентусу" домашнюю волевую победу над "Локомотивом" в третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов: Алексей Миранчук счет открыл, но аргентинец, забив дважды в течение трех минут во втором тайме, поставил точку в игре 2:1.
Во втором поединке группы D "Атлетико" дома сильнее "Байера" 1:0.
"Реал" 1:0 в гостях победил "Галатасарай", ПСЖ разгромил "Брюгге" 5:0.
"Манчестер Сити" также легко по счету побеждает "Аталанту" 5:1,
Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" из Загреба 2:2.
"Бавария" на выезде справилась с "Олимпиакосом" 3:2. Левандовски забил дважды.
В параллельном поединке квратета В "Тоттенхэм" 5:0 одержал победу над "Црвеной Звездой".
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