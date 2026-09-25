Футбольный манеж, готовность котельной - чем наполнен рабочий день депутата в Волковысском районе

Работа депутата в округе - это не только встречи и приемы граждан. Это возможность увидеть, какие условия создаются для детей и спортсменов, и как решаются на местах вопросы, которые жители поднимают в обращениях.

Расскажем, как прошел один рабочий день вместе с депутатом по Волковысскому избирательному округу.

Работа депутатов

В учебном году безопасность - вопрос, который требует не только оснащения и контроля, но и практических навыков. В средней школе № 5 Волковыска провели тактико-специальное учение. По легенде - задымление. Учителя организуют эвакуацию, спасатели отрабатывают действия при чрезвычайной ситуации.

Геннадий Талерчик, первый замначальника Волковысского РОЧС:

"Такие мероприятия проходят как минимум раз в три года в каждом учебном заведении. Это плюс и для молодежи, которая учится здесь. Ребята на практике могут понять, как происходит эвакуация при условном пожаре".

Состоялся и открытый диалог депутата со старшеклассниками. Говорили о выборе профессии, жизненных ориентирах и будущем страны. 11-классница Вера Нарута уже определилась с профессией. Она планирует поступить в Военную академию Беларуси.

Возможность заниматься футболом круглый год уже не перспектива, а реальность для воспитанников Волковысской спортивной школы. Здесь недавно открылся крытый футбольный манеж. Был запрос от местных жителей, депутат посодействовал в реализации. Теперь современные условия позволяют тренироваться как детским, так и взрослым командам.

Еще одно направление работы депутата - обращения граждан. За каждым из них - конкретная проблема, которую важно помочь решить. В Волковыске одним из актуальных вопросов оставалась модернизация котельной и бани. От их состояния напрямую зависит качество коммунальных услуг.

Почти полвека эта котельная обеспечивала теплом жителей Волковыска. Теперь объект полностью реконструирован. Современное оборудование позволит соблюдать нормативный температурный режим и снизить себестоимость тепловой энергии.

Модернизация социальных объектов - только часть вопросов, которые жители поднимают перед депутатом. К Виктору Плескачу за этот год обратились более 40 человек.

Виктор Плескач

Виктор Плескач, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Больше всего вопросов, поступающих в целом от населения Беларуси, касаются ЖКХ. Ко мне в прошлый отопительный сезон были обращения по поводу температуры в квартирах. На живом примере мы показываем, что местная власть, руководство ЖКХ занимаются этим вопросом планомерно".

Образование, спорт, коммунальная сфера. Направления разные, но принцип работы один - услышать человека и вместе с местными органами власти найти решение вопроса.