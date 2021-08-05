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Г. Грабаускас: Литовские власти отличаются лицемерием

Отличительная черта литовской власти - ложь и лицемерие. Они плевать хотели на международное право, не говоря уже про банальное человеческое отношение. Так в интервью каналу "Беларусь 1" высказался литовский журналист Гедрюс Грабаускас. По его словам, вчерашний инцидент с убийством мигранта в Литве - очередной повод обвинить во всем Беларусь и выпросить деньги у Брюсселя.

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