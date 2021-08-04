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Г. Кравченко: В Беларуси созданы все условия для бизнеса
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Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к активизации сотрудничества с Таиландом
Лукашенко одобрил проект договора Беларуси и России о гарантиях безопасности в рамках СГ
Лукашенко одобрил поправки в межправсоглашение с Россией в области экспорта нефти и нефтепродуктов
Беларусь присоединится к Уставу Международной организации гражданской обороны
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