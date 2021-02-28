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Г. Рапота о значении встречи лидеров Беларуси и России

Что эта встреча значит для главной постсоветской интеграции? На связи с нашей студией Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота (видео).

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