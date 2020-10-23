Г. Зюганов: Белорусам удалось удержать и сохранить свою страну

Западные глобалисты продолжают свою политику разъединения стан постсоветского пространства. Сначала развалили Союз и потом 17 лет предательски «питались» союзными достижениями. Захватили ресурсы, рынки, рабочую силу. Беларуси удалось удержаться и сохранить свою страну. И теперь республику опять хотят взорвать! Не позволяйте это им сделать!