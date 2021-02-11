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Г. Зюганов: Необходим широкий диалог различных политических сил и учет опыта, который накопили

Всебелорусский народный форум уж точно не остался незамеченным за рубежом. Интерес к народному вече проявило беспрецедентно высокое количество иностранных гостей. В их числе и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Вот какими мыслями он поделился с нашим телеканалом.


Лидер КПРФ Геннадий Зюганов о роли Всебелорусского народного собрания

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