Г. Зюганов: Очередная попытка дестабилизировать власть в Беларуси, в противовес ожиданиям Европы и США, срывается

Ситуация на восточных рубежах Евросоюза - спланированная операция коллективного Запада. Очередная попытка дестабилизировать власть в Беларуси, в противовес ожиданиям Европы и США, срывается. Об этом накануне заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.



"Нас обложили со всех сторон и пытаются угрожать, - отметил Геннадий Зюганов. - То, что творится на границе Беларуси и Польши, это спецоперация, которую проводят Запад и НАТОвцы. Она удалась в Украине, но в Беларуси срывается. Объединенная Европа застонала. Ведь "батька" Лукашенко со своим характером и волей вместе с белорусскими силовиками оказываются сильнее всего Европейского союза и НАТО".