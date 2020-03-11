Гадание на урожай

МаргаритаСтаростенко, травницаи мастерица, точно знает, какая погода нас ждет в новом дачном сезоне, и какие урожаи. Маргарита - биолог и педагог, интересуется эзотерикой. В окружении пахучих трав и всевозможных полезных баночек, их хозяйкаможет и погадать.





Гадание на соломе

На соломе гадали наши предки. В этом снопке - разные части злаковых соломин. Нижняя часть - толстенькая и крепкая - связана с землей и обозначает материальную основательность, средняя - во всем средняя, а самая высокая часть, которая заканчивалась колосом, - это как раз про творчество.

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Главный вопрос, который волнует всех дачников в любом сезоне - погода! Какая же она будет этим летом?

Вытаскиваем соломку. Смотрим: ближе к корням или к солнцу, или золотая середина?Соломинка оказалась верхняя. Это значит, что погода будет разнообразная, и снова принесет нам сюрпризы.

Гадание на бобовых

Кстати, в прошлом году погоду не без сюрпризов нам предсказали волшебные бобыи не ошиблись. Но умения и трудолюбие дачников были вознаграждены: бобы предсказали нам неплохой урожай фруктов, и очень хороший - овощей, и здесь тоже не поспоришь. Зима у нас была хоть и нетипичная, но все же сытая. И нам сновахочется пролить свет на будущий урожай.

Формируем три горочки. Овощи, фрукты и ягоды. Всех бобов 36, мы отбираем по 4 боба. И если в горке осталось 4 боба - это идеальный результат, а что же у нас?

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Итак, прогноз на новый дачный сезон. Погода - как всегда, с сюрпризами. Урожай обещает быть щедрым: с овощами и фруктами у нас все должно быть хорошо, а вот ягодам нужно особое внимание.

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Гадание на вредителей

Проверим на семечках. Высыпаем аккуратненько и роняем бусинку. Смотрим, что получилось.

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Вредителей будет немного. В целом кучка осталась целой. Значит, для растений все будет благополучно.