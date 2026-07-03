ГАИ Беларуси - 90 лет! В Минске 4 июля пройдут праздничные мероприятия

3 июля Госавтоинспекции Беларуси исполняется 90 лет со дня образования. О планах на будущее органа контроля рассказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич в эфире "Первого информационного".

Несмотря на праздничный день, сотрудники Госавтоинспекции столицы продолжают нести службу. В то же время ГАИ готовит для минчан и гостей города масштабное праздничное мероприятие, которое пройдет 4 июля у стелы "Минск - город-герой", отметил Сергей Бабич: "Мы приглашаем посмотреть праздничное торжественное мероприятие, в рамках которого пройдет мотопарад, выступление наших девушек-регулировщиков, замечательное шоу от наших партнеров "Тачки Шоу", где выступят мотофристайлисты, дрифтеры. Будет очень интересно, будет много локаций, будет много познавательных викторин и ребусов, где дети и взрослые могут получить и освежить свои знания в области правил дорожного движения".

Кроме праздничной программы, Госавтоинспекция столицы продолжает активную работу по совершенствованию своей работы.

quote Планов у нас очень много. Мы будем дальше развивать автоматизацию системы управления дорожным движением, совершенствовать, обучать ее для того, чтобы наши потоки двигались бесперебойно, планомерно, не нарушая правила дорожного движения. Сергей Бабич

"Также будем совершенствовать организацию дорожного движения, внедрять новые технологии в изучение тех предпосылок, которые ведут к дорожно-транспортным происшествиям, изыскивать новые формы и методы профилактики нарушений правил дорожного движения", - отметил начальник УГАИ Мингорисполкома.