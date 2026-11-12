ГАИ Беларуси переходит на усиленный режим несения службы

ГАИ переходит на усиленный режим несения службы. Это связано со сложной обстановкой на дорогах. Только за последние 10 дней по вине нетрезвых водителей и водителей-бесправников в республике произошло 12 ДТП: 9 человек погибли, 15 получили травмы. Наряды ДПС нацелены на жесткое и своевременное пресечение грубых нарушений ПДД.

Виктор Ротченков, начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"Запланированы специальные мероприятия "Фильтр" и "Паутина". Круглосуточное наблюдение будет осуществляться с использованием Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Кроме того, ГАИ увеличит количество мобильных датчиков контроля нарушений ПДД. Позиция милицейского ведомства неизменна: каждому нарушению будет дана принципиальная правовая оценка по всей строгости закона".

В ГАИ также напоминают автовладельцам ввиду погодных условий о необходимости сменить шины, не дожидаясь 1 декабря.