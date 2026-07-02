ГАИ Беларуси переходит на усиленный режим работы в День Независимости

В период празднования Дня Независимости Беларуси Госавтоинспекция переходит на усиленный режим несения службы, пишет БЕЛТА.

"Во всех местах проведения праздничных мероприятий, а также на основных магистралях, в жилых районах и местах массового отдыха граждан будет увеличено количество нарядов ДПС, главная задача которых - обеспечение безопасности и безусловное пресечение любых нарушений ПДД, - отметили в управлении. - Особое внимание будет уделено выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, лиц, не имеющих права управления, водителей, грубо нарушающих скоростные ограничения и правила маневрирования, а также мотоциклистов и иных участников дорожного движения, создающих угрозу безопасности окружающих и нарушающих общественный покой".

Для профилактики нарушителей будут задействованы не только сотрудники Госавтоинспекции, но и возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

В ГАИ также напомнили, что с 18:00 3 июля до 01:00 4 июля будет действовать ограничение движения всех видов транспортных средств по пр. Победителей на участке от ул. Интернациональной до ул. Саперов, а также по пр. Машерова на участке от ул. Даумана до ул. Тимирязева.