ГАИ Беларуси усилила контроль за безопасностью перевозки пассажиров

Безопасность перевозки пассажиров - на контроле столичной Госавтоинспекции. Экипажи дорожных инспекторов работают на особо оживленных участках улично-дорожной сети. Сотрудники ГАИ проверяют наличие допуска к участию в дорожном движении, необходимых лицензий и документов, следят за техническим состоянием транспортных средств. В случае нарушений перевозчика и водителя ждет штраф.

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Будет проводиться комплекс мероприятий по профилактике совершения административных правонарушений, нарушений Правил дорожного движения и совершения ДТП водителями автомобилей такси. Основные направления, которые мы контролируем, - это использование ремней безопасности. В транспортном средстве за данное нарушение привлекаются как водители такси, так и пассажиры. Будем рассказывать водителям такси, как необходимо передвигаться по Минску, проверять техническое состояние транспортных средств и контролировать их на улично-дорожной сети посредством использования республиканской системы мониторинга общественной безопасности".

С водителями проводят беседы по поводу того, как важно избегать резких маневров, особенно в период неблагоприятных погодных условий. Их просят заранее тормозить и соблюдать осторожность при подъезде к пешеходным переходам.