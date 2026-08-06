ГАИ будет следить за мотоциклистами с воздуха

За мотоциклистами ГАИ будет следить с воздуха. С 6 по 16 августа в стране усилен контроль за двухколесным транспортом.



Байкеры находятся под пристальным вниманием дорожной милиции из-за большого количества аварий с их участием. Мониторить обстановку на дорогах автоиспекторы будут с помощью беспилотников.



Также ситуацию контролируют по камерам. Особое внимание уделяется соблюдению скорости, выявлению агрессивной езды. Сотрудники ДПС будут останавливать байкеров на дорогах и проверять наличие техосмотра и наличие прав.

Андрей Гаркуша, вриод начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"Если вы стали свидетелем хулиганских действий со стороны мотоциклистов, сообщите об этом по телефону 102 или в чат-бот МВД "Мы всегда рядом!". Агрессивные и необдуманные действия на дороге могут спровоцировать дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями. Совместными усилиями сохраним жизни и порядок на дорогах".

К мотонарушителям будут применяться самые жесткие меры, заявили в ГАИ. В том числе изъятие транспорта.