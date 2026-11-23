В Минске - снег и гололедица. ГАИ призывает быть внимательными на дороге. В Госавтоинспекции напомнили водителям и пешеходам о необходимости соблюдать осторожность на проезжей части. Из-за всплеска ДТП утром 20 ноября на некоторых участках встала столичная кольцевая в районе Уручья и Ангарской.

Водителям напоминают основные правила безопасной езды зимой: снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и держать стекла и зеркала в чистоте. Также к 1 декабря автовладельцы должны сменить шины на зимние. Тем, кто еще не успел "переобуться", в ГАИ рекомендуют воздержаться от поездок в сложных погодных условиях.

Пешеходам при недостаточной видимости следует обозначить себя фликерами. Если в пути что-то случилось, об этом можно сообщить по телефону 102 или в чат-бот МВД "Мы всегда рядом!". Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения.