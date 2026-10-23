ГАИ Минска усилила контроль за маршрутками и автобусами. Инспекторы будут проверять техническое состояние транспорта, а также соблюдение водителями ПДД. В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и ответственные должностные лица.

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении. Также сотрудниками осуществляется контроль за предоставлением преимущества автобусам и микроавтобусам водителями иного транспорта и правомерностью движения последних по полосам, предназначенных для общественного транспорта".

Для контроля задействуется система мониторинга общественной безопасности. Камеры распознают нарушения в автоматическом режиме.