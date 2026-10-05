ГАИ Минска усиливает контроль за пешеходами и велосипедистами

Безопасность уязвимых участников дорожного движения в фокусе внимания ГАИ.

С 5 октября начинается профилактическое мероприятие в Минске. Инспекторы проведут масштабную работу по информированию населения об основных угрозах безопасности с учетом сезонных факторов.

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Особое внимание будет уделено соблюдению пешеходами, велосипедистами и водителями средств персональной мобильности требований правил дорожного движения. В вечернее время сотрудники Госавтоинспекции совместно с иными службами милиции общественной безопасности будут нести службу на аварийно-опасных участках уличной дорожной сети и вблизи пешеходных переходов, на которых высока вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий с такими участниками дорожного движения. Напоминаем, перед пересечением проезжей части велосипедист и водитель средства персональной мобильности обязаны спешиваться и вести свой транспорт рядом с собой за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения".

ГАИ призывает проявлять максимальную дисциплинированность и неукоснительно соблюдать требования ПДД.