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ГАИ предупреждает, что 25 марта в центре Минска будет ограничено движение

В связи с важным политическим событием 25 марта будет временно перекрыто движение в центре Минска, об этом сообщили в ГАИ.

Придется проехать в объезд. В ведомстве просят жителей и гостей столицы учитывать данную информацию при выборе маршрута.

"25 марта в период времени с 11:00 до 13:30 в связи с проведением мероприятий в центральной части города на отдельных участках проспекта Независимости и проспекта Победителей будет вводиться кратковременное ограничение движения всех видов транспорта, включая общественный", - подчеркнул начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.

МинскГАИ