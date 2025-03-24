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ГАИ предупреждает, что 25 марта в центре Минска будет ограничено движение
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1.12025-03-24T09:30:38.000000Z00
В связи с важным политическим событием 25 марта будет временно перекрыто движение в центре Минска, об этом сообщили в ГАИ.
Придется проехать в объезд. В ведомстве просят жителей и гостей столицы учитывать данную информацию при выборе маршрута.
"25 марта в период времени с 11:00 до 13:30 в связи с проведением мероприятий в центральной части города на отдельных участках проспекта Независимости и проспекта Победителей будет вводиться кратковременное ограничение движения всех видов транспорта, включая общественный", - подчеркнул начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.