ГАИ с 24 по 26 сентября проводит профилактическую акцию на дорогах Минщины

ГАИ Минской области с 24 по 26 сентября проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортного травматизма с участием уязвимых участников дорожного движения, сообщает УГАИ УВД облисполкома.

В ведомстве отметили, что в связи с ухудшением погодных условий и сокращением светового дня видимость на дорогах снижается. Это требует от всех участников дорожного движения повышенной концентрации и осторожности.

Особое внимание сотрудники ГАИ сосредоточат на выявлении пешеходов, находящихся на дороге в темное время суток без световозвращающих элементов; пресечении фактов нахождения на дороге в состоянии опьянения. Также будет контролироваться соблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов.