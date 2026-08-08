ГАИ усилила контроль на дорогах Беларуси в выходные

ГАИ в выходные усилила контроль на дорогах Беларуси. Главная задача - обеспечить безопасность участников дорожного движения. Для этого ведется мониторинг с земли и воздуха, плюс работают камеры наблюдения.

Дорожная милиция принципиально оценивает действия водителей и пешеходов, пресекая нарушения правил дорожного движения.

В МВД рассказали, что масштабная отработка аварийно опасных участков и населенных пунктов проходит по варианту негласного и смешанного контроля, с использованием беспилотных летательных аппаратов и республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В регионы направлены экипажи спецподразделения ДПС "Стрела" МВД.

Наряды приближены к местам массового отдыха граждан, увеселительным заведениям, работающим в ночное время. В приоритете - своевременное выявление нетрезвых и бесправников, пресечение нарушений ПДД мотоциклистами.

В МВД напомнили, что водителям необходимо строго соблюдать скоростные ограничения, правила обгона и проезда пешеходных переходов, не забывать пользоваться ремнями безопасности, уделить особое внимание перевозке детей.

Сотрудники ГАИ подчеркивают: особое внимание родители должны уделить подросткам, исключить возможность доступа детей к ключам от транспорта.