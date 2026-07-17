ГАИ усилила контроль за пассажирскими автобусами

Под особым контролем городские и пригородные автобусы. ГАИ проводит профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности пассажирских перевозок.

Инспекторы проверяют техническое состояние транспорта, соблюдение водителями правил дорожного движения, скоростного режима, требований при обгоне и проезде перекрестков.

Андрей Гаркуша, первый замначальника ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"На особом контроле сотрудников ГАИ будет пресечение правонарушений при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, в том числе с превышением количества пассажирских мест. Для повышения эффективности контрольных мероприятий будут использованы возможности системы мониторинга общественной безопасности. Под контролем будут и должностные лица, выпустившие на линию транспорт с нарушением установленных правил".

Кроме того, сотрудники ГАИ контролируют, как водители других автомобилей предоставляют преимущество общественному транспорту и соблюдают правила движения по выделенным полосам.