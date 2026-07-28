ГАИ усилит контроль на дорогах Беларуси

10 человек погибли на дорогах страны за пятницу, 24 июля, и минувшие выходные. В связи со всплеском аварий ГАИ по всей стране усиливает контроль. Главная цель подобных рейдов - дисциплинировать водителей и обезопасить участников дорожного движения.

Безопасный путь

Превышение допустимой скорости - самая частая причина штрафов на дороге. Высокая скорость снижает реакцию водителя, повышает тормозной путь, а в случае аварии увеличивает силу удара. Снизить травматизм на дороге и количество пострадавших и призваны подобные рейды.

Лишние 20-30 км/ч на спидометре превращают тяжелую машину в неуправляемый снаряд. Физику невозможно обмануть, а цену ошибки на дороге часто платят абсолютно невиновные люди. Рейды ГАИ сдерживают тех, кто путает загородную трассу с гоночным треком. Инспектор показывает данные радара - 118 км/ч, там, где разрешено 90, плюс обгон в неположенном месте. За такую езду с правами не отпустят.

"Был замечен в автомобиль, который двигался с превышением скорости и совершал обгон с выездом на полосу встречного движения. За данные правонарушения в отношении водителя составлен административный протокол. Дело подготовлено к рассмотрению, изъято водительское удостоверение", - рассказал инспектор.

Такое летом встретишь регулярно - хорошая погода и желание проверить мощь авто и приводит к авариям. Многие правила дорожного движения и ограничения скорости написаны кровью. Всего с начала года в Беларуси произошло 1500 дорожно-транспортных происшествий - это примерно 7 аварий в сутки. В ДТП получили ранения почти 1700 человек - а ведь это население деревни или небольшого поселка. Показатель ниже примерно на 10 %, чем годом ранее, но все ровно цифры тяжелые - уверяют в ГАИ - вынуждены реагировать.

Андрей Гаркуша, первый замначальника ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"В последние дни на дорогах страны отмечается всплеск дорожно-транспортных происшествий. Регулярно причины ДТП становятся выезд на полосу встречного движения, нарушения скоростного режима и правил обгона, наезды на пешеходов и препятствия. Негативно на дорожную ситуацию влияет установившаяся жаркая погода с перепадами атмосферного давления и осадками. Только за пятницу и выходные в республике зарегистрировано 29 ДТП, в которых 10 человек погибли и 46 травмированы. Для стабилизации обстановки Госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. Повышенное внимание инспекторов ДПС сосредоточено на пресечении грубых нарушений ПДД, которые чаще всего приводят к тяжким последствиям. Под особым контролем - водители маршрутных такси и мотоциклисты".

Патруль на дороге - это единственный барьер, способный остановить пьяного водителя до того, как он сломает чужую судьбу. Пешеходы, дети на переходах, велосипедисты - они беззащитны перед тонной металла. Рейды заставляют водителей тормозить там, где нужно.

Сергей Бондаренко, начальник спецподразделения ДПС "Стрела" ГАИ МВД Беларуси:

"В первую очередь наша работа направлена на профилактику нарушений правил дорожного движения. Ну и, конечно, к тем, кто не понимает и нарушает правила дорожного движения. Конечно же, грубых нарушений правил дорожного движения, таких как управление в нетрезвом виде, не имея права управления, нарушение правил обгона и несоблюдения безопасного скоростного режима. При этом в вечернее время уделяется внимание также и уязвимой категории участников дорожного движения - пешеходам, велосипедистам, в первую очередь находящимся в нетрезвом состоянии. Без внимания сотрудников ГАИ не остается и маршрутный транспорт. Водитель должен помнить, что у него за спиной находится целый автобус пассажиров, безопасность которых напрямую зависит от его поведения и манеры управления. Ко всем, кто допускает грубые нарушения, будут применяться самые строгие меры административного воздействия".

Свет проблесковых маячков - это не знак угрозы. Для адекватного водителя это сигнал безопасности. Это знак того, что на дороге есть контроль. Что безумец, летящий по встречной, будет остановлен. Что чья-то мама, переходящая дорогу из магазина, вернется домой. Многие замечали, когда на трассе дежурит экипаж, исчезает опасное "шахматное" перестроение, агрессия и хамство. Появляется уважение к правилам дорожного движения.

Мы часто слышим, что дорога ошибок не прощает. И действительно: ни один важный звонок, ни одна мимолетная встреча или секундная спешка не стоят разрушенной судьбы. Снизьте скорость!