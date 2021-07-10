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ГАИ - 85! С праздником сотрудников поздравил Александр Лукашенко

Госавтоинспекции - 85 лет! Они ежедневно обеспечивают дорожную безопасность. В опасных условиях и рискуя жизнью. За последние 15 лет число смертельных аварий в Беларуси снизилось втрое - и это, несмотря на более чем двукратное увеличение автопарка. С праздником сотрудников ГАИ поздравил Президент.

Обращение получилось неформальным, в байкерском стиле. Оно записано на малой родине Александра Лукашенко - в Александрии. Президент управляет мотоциклом "Урал". Такие, кстати, на службе ГАИ появились еще в 60-ые и были очень востребованы.

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