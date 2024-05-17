Выполнение правил - залог безопасности. ГАИ активизировала профилактические рейды. Велосипедистам и пользователям средств персональной мобильности дают полезные советы. Задача - избежать роста числа ДТП. Госавтоинспекция напоминает, что передвигаться на экотранспорте необходимо в специально оборудованных местах. Особую осторожность следует проявлять при пересечении пешеходных переходов.