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ГАИ активизировала профилактические рейды - велосипедистам и пользователям средств персональной мобильности дают полезные советы

Выполнение правил - залог безопасности. ГАИ активизировала профилактические рейды. Велосипедистам и пользователям средств персональной мобильности дают полезные советы. Задача - избежать роста числа ДТП. Госавтоинспекция напоминает, что передвигаться на экотранспорте необходимо в специально оборудованных местах. Особую осторожность следует проявлять при пересечении пешеходных переходов.

За выполнением скоростного режима ГАИ будет следить с помощью камер фотофиксации.

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