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ГАИ Беларуси информирует об изменении порядка движения и схемах подъезда к кладбищам
Чтобы избежать заторов вблизи погостов, трафик контролируют инспекторы. ГАИ вывела дополнительные наряды ДПС для обеспечения дорожной безопасности. Для удобства в районе кладбищ на прилегающих участках предусмотрены изменения в организации движения.
Так, вблизи Чижовского кладбища будет организован временный наземный пешеходный переход в районе 13-го километра МКАД. Для этого откроют разделительное ограждение, в связи с чем будут введены временные ограничения движения транспортных средств по полосам кольцевой в обоих направлениях. Разрешенную скорость с помощью дорожных знаков здесь снизят до 50 км/ч.
Сотрудники ГАИ особое внимание уделят обеспечению безопасности дорожного движения на проспекте Независимости в районе Восточного кладбища. При массовом посещении захоронений первую полосу от МКАД до улицы Калиновского выделят под стоянку личного транспорта, а также поэтапно ограничат максимальную скорость до 40 км/ч.
Также сегодня будет ограничено транзитное движение, остановка и стоянка автомобилей на улице Кульман от улицы Максима Богдановича в сторону улицы Кропоткина.
На местном проезде в районе станции метро "Уручье" от улицы Руссиянова до улицы Стариновской запретят парковку. Для этого заранее установят соответствующие знаки дорожного движения.
В это же время работа городского и пригородного пассажирского транспорта организуется по особому графику.
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