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ГАИ Беларуси перешла на усиленный режим работы - инспекторы сфокусированы на выявление нарушителей
Госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы. Чтобы праздники прошли без происшествий на дороге и тяжелых последствий, инспекторы ГАИ сфокусированы на выявление нарушителей. Это нетрезвые и бесправники за рулем, водители, нарушающие скоростной режим и правила перевозки пассажиров, особенно детей и не соблюдающие правила ПДД пешеходы.
В выходные и новогодние праздники Госавтоинспекция Минской области будет нести службу в усиленном варианте. Дополнительные наряды дорожно-патрульной службы приближены к местам проведения мероприятий. В случае введения на таких участках ограничений дорожного движения ГАИ будет предупреждать заранее через СМИ. Особое внимание стражи дорог уделят водителям транспортных средств и пешеходам, находящимся в состоянии опьянения.
Рейдовые мероприятия с отработкой опасных участков дорог, в том числе в населенных пунктах области - наиболее эффективный способ профилактики правонарушений в зимний период.
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