ГАИ Беларуси перешла на усиленный режим работы - инспекторы сфокусированы на выявление нарушителей

В выходные и новогодние праздники Госавтоинспекция Минской области будет нести службу в усиленном варианте. Дополнительные наряды дорожно-патрульной службы приближены к местам проведения мероприятий. В случае введения на таких участках ограничений дорожного движения ГАИ будет предупреждать заранее через СМИ. Особое внимание стражи дорог уделят водителям транспортных средств и пешеходам, находящимся в состоянии опьянения.

Ирина Сапунова, старший инспектор УГАИ УВД Миноблисполкома