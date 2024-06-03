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ГАИ Беларуси с помощью радаров следит за пользователями самокатов и скутеров

За пользователями самокатов и скутеров внимательно следят сотрудники ГАИ. Движение только по специально оборудованным полосам и по тротуарам, а также аккуратность при пересечении пешеходных переходов - основа безопасности. Скорость перемещения не более 25 км в час. За этим инспекторы следят с помощью мобильных радаров.

Нарушение правил может привести к созданию аварийной ситуации и к травмированию. За несоблюдение основ безопасности за рулем электродевайсов можно получить и штраф.

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