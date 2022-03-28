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ГАИ Беларуси во время весенних каникул у школьников усилит дежурство на дорогах
Сегодня у школьников начинаются весенние каникулы. В связи с этим ГАИ уделит повышенное внимание детям. Инспекторы будут дежурить рядом с детскими площадками, учреждениями образования. С родителями и несовершеннолетними проведут беседы.
За этот год на дорогах Минской области произошло 11 ДТП с участием несовершеннолетних. Основная причина происшествий - беспечность и невнимательность на дороге.
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