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ГАИ Беларуси во время весенних каникул у школьников усилит дежурство на дорогах

Сегодня у школьников начинаются весенние каникулы. В связи с этим ГАИ уделит повышенное внимание детям. Инспекторы будут дежурить рядом с детскими площадками, учреждениями образования. С родителями и несовершеннолетними проведут беседы.

За этот год на дорогах Минской области произошло 11 ДТП с участием несовершеннолетних. Основная причина происшествий - беспечность и невнимательность на дороге.

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