ГАИ: более 70 ДТП с участием пешеходов и велосипедистов произошло в Минской области за полгода

Более 70 ДТП с участием пешеходов и велосипедистов произошло на территории Минской области за полгода. Такую цифру озвучивают сотрудники ГАИ центрального региона. Инспекторы ДПС уделяют особое внимание перемещению уязвимых участников дорожного движения в рамках республиканской акции "Будь в безопасности". Экипажи дежурят на участках, где часто происходят аварии, следят за соблюдением правил на пешеходных переходах и на дворовых территориях.