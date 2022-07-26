ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

ГАИ: более 70 ДТП с участием пешеходов и велосипедистов произошло в Минской области за полгода

Более 70 ДТП с участием пешеходов и велосипедистов произошло на территории Минской области за полгода. Такую цифру озвучивают сотрудники ГАИ центрального региона. Инспекторы ДПС уделяют особое внимание перемещению уязвимых участников дорожного движения в рамках республиканской акции "Будь в безопасности". Экипажи дежурят на участках, где часто происходят аварии, следят за соблюдением правил на пешеходных переходах и на дворовых территориях.

Даже в летний период ГАИ настоятельно рекомендует использовать фликеры. Детей держать за руку при переходе через проезжую часть и на зебре отказаться от использования смартфона.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все