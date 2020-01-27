ГАИ будет использовать "ПаркРайт" для контроля за неправомерной парковкой у переходов

"С 27 января в целях профилактики ДТП с участием пешеходов подразделения ГАИ по всей стране будут использовать специальное техническое средство "ПаркРайт" для фиксации нарушений ПДД вблизи пешеходных переходов. В зоне особого внимания окажется припаркованный не по правилам транспорт (в том числе грузовой), который ухудшает обзорность и тем самым создает угрозу безопасности на пешеходных переходах", - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.



В случае нарушения в отношении владельца автомобиля будет вынесено постановление о наложении административного взыскания.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS



Есть чем поделиться? Пишите сюда

