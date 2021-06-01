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ГАИ и МЧС провели акцию ко Дню защиты детей

Накануне в честь праздника масштабную акцию провели спасатели - представители всех аварийных служб Минска и сотрудники столичной Госавтоинспекции.

Школьники и их родителиучаствовали в викторинах и квестах. Прошли конкурсы по безопасности и получили подарки за призовые места. Главный акцент - на правилах безопасности дома и рядом с дорогой,ведь у детей период летних каникул.

ГАИ будет напоминать взрослым и детям о соблюдении правил безопасности на дороге на протяжении всего летнего периода. С водителями и пешеходами будут проводить беседы, также будут организованы патрули возле пешеходных переходов вблизи детских площадок и дворов.


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