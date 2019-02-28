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ГАИ и МЧС проводят профилактические мероприятия в школах, торговых центрах и на предприятиях

В эти дни Госавтоинспекция и МЧС проводят профилактические мероприятия в школах, университетах, торговых центрах и на предприятиях. Такие встречи направлены на предупреждение чрезвычайных ситуаций через беседы и мастер-классы. А детям демонстрируют и спецтехнику.

Единые дни безопасности проводятся в Беларуси впервые. В программе проверка систем уведомления, мастер-классы по реагированию во время пожаров, аварий, техногенных катастроф.

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