ГАИ и МЧС проводят профилактические мероприятия в школах, торговых центрах и на предприятиях

В эти дни Госавтоинспекция и МЧС проводят профилактические мероприятия в школах, университетах, торговых центрах и на предприятиях. Такие встречи направлены на предупреждение чрезвычайных ситуаций через беседы и мастер-классы. А детям демонстрируют и спецтехнику.