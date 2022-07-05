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ГАИ и ОСВОД проводят интерактивы с детьми
Новые знания о безопасности на дорогах во время интерактивных игр и квизов. Для школьников на каникулах ГАИ Минска подготовила программу по профилактике аварий с участием детей. Юным пешеходам задают вопросы на тему знаний правил дорожного движения, предложат на время собрать познавательные пазлы. И, конечно же, дают возможность посидеть за рулем специальных автомобилей Госавтоинспекции.
Также свою выставку организовали и представители организации по охране жизни на водах. Сотрудники ОСВОДа показали детям, как правильно оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь и дали полезные советы по правильному поведению у воды.
Такие встречи с юными жителями столицы ГАИ совместно с МЧС и ОСВОДом будут проводить регулярно в течение всего лета. Напоминают и родителям о том, как важно следить за маршрутами детей в городе и за его пределами.
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