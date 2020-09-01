ГАИ ищет организаторов и участников блокировки трафика на западе Минска

В отношении указанных лиц будет возбуждено уголовное дело. Неизвестные сегодня утром пытались создать затор на перекрестке Дзержинского - Чюрлениса. По сообщению Госавтоинспекции, около 7:30 поступила информация, что некие люди блокируют движение транспорта. Когда экипаж прибыл на место, провокаторов уже не было. В 7:50 поступила похожая информация, уже на проспекте Любимова. Там образовалась пробка из порядка 15 автомобилей. Как можно видеть по камерам наблюдения, молодые люди в масках и кепках останавливают машины и общественный транспорт. Некоторые водители пытаются убрать молодежь с проезжей части.



Когда на горизонте появились милицейские машины, вся компания быстро растворилась. И в то же время добавим: почему эти люди не задумываются, что кто-то в это время едет на работу, в аэропорт, на вокзал? Может в этот момент к кому-то не доедет скорая или спасательная служба? Вероятно, потому что сами протестующие никуда не спешат, они-то уже на работе.