ГАИ контролирует использование зимних шин

Снег и гололед вносят коррективы и в дорожную ситуацию Беларуси. На контроле ГАИ водители, которые не переобулись в зимнюю резину. Первый раз нерадивых автолюбителей будут предупреждать или штрафовать на 12 с небольшим рублей. Повторное нарушение может стоить уже свыше 120. Сотрудники автоинспекции проверяют не только сезонность, но и состояние покрышек: высота протектора должна быть не менее 4 миллиметров. С приходом зимы эксперты советуют также обратить внимание и на манеру езды: маневры на дороге выполнять более плавно и заранее.