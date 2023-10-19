Проверка безопасности для комфорта пассажиров. ГАИ Минской области патрулирует оживленные загородные трассы. Под особым контролем - маршрутные такси. С водителями микроавтобусов проводят профилактические беседы, проверяют наличие необходимых документов. Главный критерий - правильное размещение пассажиров в салоне. Их должно быть не больше, чем посадочных мест.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о грядущих сложных погодных условиях. В ближайшие дни синоптики обещают мокрый снег.