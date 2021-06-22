ГАИ Минска контролирует безопасность на дорогах во время жары

В жаркую погоду Госавтоинспекция рекомендует не садиться в нагретый солнцем салон. Необходимо прежде проветрить его, открыв окна и двери, дать некоторое время поработать кондиционеру, и только после этого отправляться в дорогу. Кроме этого, необходимо проверить наличие необходимых лекарств в аптечке, наличие огнетушителя, а также в обязательном порядке взять с собой воду.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска