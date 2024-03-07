ГАИ Минска поздравляет с Международным женским днем и напоминает о ПДД

Поздравляет с Международным женским днем Госавтоинспекция столицы. Вместо традиционной проверки документов для автоледи - букеты тюльпанов и полезные подарки от сотрудников ДПС. Вместе с поздравлениями напоминают и о самых важных правилах дорожного движения.

Поздравления от патрулей дорожной милиции проходят во всех районах столицы. Несмотря на праздничное настроение на дорогах, ГАИ советует внимательно следить за соблюдением скоростного режима и безопасной дистанции. Ночные заморозки и скользкий асфальт по-прежнему могут спровоцировать ДТП.