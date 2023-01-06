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ГАИ Минска поздравляет водителей с новогодними праздниками
С новогодними праздниками продолжает поздравлять водителей ГАИ. В Московском районе Госавтоинспекция вместе с юными инспекторами 105-й столичной школы поблагодарили водителей за соблюдения ПДД. В канун Рождества в качестве презента дети прочли тематические стихи и вручили сувениры, сделанные своими руками. Дополнили подарочные наборы фликеры.
К слову, с 1 января за езду в нетрезвом виде водители будут наказаны: штраф - 3 тысячи 700 рублей и лишение прав на три года.
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