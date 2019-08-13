ГАИ Минска проводит рейды по нарушениям правил остановки и стоянки транспортных средств

В ближайшие дни автомобилисты, которые паркуют свои машины в неположенном месте, могут не найти их там, где оставили! ГАИ столицы активизирует рейды по нарушениям правил остановки и стоянки транспортных средств. Припаркованные с нарушениями ПДД авто будут принудительно эвакуироваться. Особое внимание - площадкам возле крупных торговых центров и зонам у пешеходных переходов. Напомним, штраф за неправильную парковку - 25 рублей.