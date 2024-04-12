ГАИ Минска: с 16 апреля изменится адрес сдачи теоретического экзамена на права

Некоторые процедуры для получения водительского удостоверения в МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома с 16 апреля начнут проводить по новому адресу, сообщает БЕЛТА со ссылкой наУГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В связи с ремонтными работами в здании МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома на ул.Семашко, 17 с 16 апреля оформление заявления на выдачу водительского удостоверения, сдача теоретического экзамена как группами, так и отдельно, фотографирование, пробное тестирование по ПДД будут осуществляться по адресу: Минск, пр.Дзержинского, 3, кабинет 211 (здание УГАИ ГУВД Мингорисполкома, вход с правого торца здания).

Записаться на практический экзамен, оформить договоры на предоставление автомобиля, получить готовые водительские удостоверения после сдачи квалификационных экзаменов можно будет по адресу: Минск, ул.Семашко, 17, корпус №2.

Порядок и место сдачи всех этапов практического экзамена не изменяется.