ГАИ Минска усилила проверку машин, которые перевозят легковоспламеняющиеся и отравляющие вещества

Самыми частыми нарушениями при перевозке опасных грузов являются неудовлетворительное техническое состояние автомобиля, отклонение от маршрута и движение в запрещенное время суток. Так, в столице передвигаться такому транспорту запрещено с 7 до 9 и с 16 до 19 часов. Кроме того, на контроле ГАИ в эти дни - соблюдение правил водителями маршрутных такси.