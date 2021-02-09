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ГАИ Минска усилила проверку машин, которые перевозят легковоспламеняющиеся и отравляющие вещества

Самыми частыми нарушениями при перевозке опасных грузов являются неудовлетворительное техническое состояние автомобиля, отклонение от маршрута и движение в запрещенное время суток. Так, в столице передвигаться такому транспорту запрещено с 7 до 9 и с 16 до 19 часов. Кроме того, на контроле ГАИ в эти дни - соблюдение правил водителями маршрутных такси.

Внимание и к грузовому транспорту, припаркованному не по правилам. На такие авто будут устанавливать блокираторы, а владельцы получат штраф.

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