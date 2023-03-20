ГАИ Минска усиливает контроль перевозки юных пассажиров

Столичная Госавтоинспекция усиливает контроль перевозки юных пассажиров. С родителями "за рулем" проводят профилактические беседы. Инспекторы объясняют, какого размера должно быть детское удерживающее устройство (автокресло) и как правильно его установить.

Главная задача водителя - сделать все для безопасности маленьких пассажиров на дорогах Минска. Для этого необходимо соблюдать правила перевозки детей. Сейчас за нарушениями пристально следят сотрудники ГАИ.

Для перевозки в автомобиле школьников свои, дополнительные правила движения. Перевозить детей в салоне авто можно только в удерживающих устройствах или бустерах, которые точно подходят по росту и весу. Инспекторы столичной ГАИ проверяют их наличие.

Факт Перевозить детей без бустера или дополнительных кресел можно только с 12 лет, или когда рост ребенка более 150 см.

За нарушение правил перевозки пассажиров, а также детей предусмотрена административная ответственность. В первый раз выносится предупреждение, потом сотрудник выносит штраф до 4 базовых величин, повторно в течение года предусмотрена административная ответственность, выносится штраф от 2 до 8 базовых величин. Владимир Юров, инспектор ДПС ОГАИ Московского РУВД г. Минска

ГАИ Минска продолжают активно работать с юными участниками дорожного движения: в школах проводят открытые уроки, интерактивные викторины и тесты на знание правил, объясняют в игровой форме, почему нужно обязательно пристегиваться ремнем безопасности во время движения.

"Много акций проводится в учреждениях образования, где мы стремимся школьникам наглядно объяснить и показать, почему важно передвигаться в детских удерживающих устройствах, а также почему в обязательном порядке необходимо пристегиваться. И, безусловно,объясняем, к чему может привести неграмотность в этом вопросе", - отметила Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района РУВД г. Минска.

За текущий год в Минске в ДТП попали 9 несовершеннолетних. Важно предупредить и предотвратить подобные ситуации, в том числе и во время весенних каникул, которые приближаются. Сотрудники ГАИ напоминают правила и обращают внимание родителей на важное обстоятельство - культуру правильного и безопасного поведения на дороге должны в первую очередь прививать в семье.