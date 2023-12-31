ГАИ Минска вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравляет автолюбителей

Атмосфера праздника и на столичных наземных магистралях! Сотрудники Госавтоинспекции Московского района останавливают водителей не только для проверки документов. Автолюбителей поздравляют с наступающим Новым годом. Инспекторы дают полезные советы и рекомендации по выполнению правил дорожного движения. И, конечно, подарки. Их вручают Дед Мороз со Снегурочкой.