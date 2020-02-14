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ГАИ Минской области проводит акцию "Безопасный переход"
На "зебре" также надо быть осторожным. ГАИ Минской области проводит акцию "Безопасный переход". Сотрудники автоинспекции ежедневно выезжают на наиболее опасные участки дорог. Под пристальным вниманием - пешеходные переходы рядом со школами, детскими садами и торговыми центрами. Как водителей, так и пешеходов останавливают для профилактических разговоров. Уроки безопасности на дороге проведут в учреждениях образования и в рабочих коллективах.
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