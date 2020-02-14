На "зебре" также надо быть осторожным. ГАИ Минской области проводит акцию "Безопасный переход". Сотрудники автоинспекции ежедневно выезжают на наиболее опасные участки дорог. Под пристальным вниманием - пешеходные переходы рядом со школами, детскими садами и торговыми центрами. Как водителей, так и пешеходов останавливают для профилактических разговоров. Уроки безопасности на дороге проведут в учреждениях образования и в рабочих коллективах.



