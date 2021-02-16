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ГАИ Минской области проводит акцию "Пешеход"
В связи со сложными условиями погоды - снежными заносами и гололедицей - в Минской области усилен контроль на дорогах. Во время профилактической акции "Пешеход" сотрудники ГАИ пристально следят за соблюдением правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями. Согласно статистике, основные причины ДТП с участием пешеходов - отсутствие светоотражающих элементов, а также переход проезжей части в неразрешенном месте.
Напомним, с начала года на территории Минской области зарегистрировано около 20 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 8 человек погибли, 14 - получили травмы. Усиленный контроль на дорогах будет действовать всю рабочую неделю.
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