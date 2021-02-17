ГАИ Минской области проводит акцию "Пешеход"

Снежный и холодный февраль доставил хлопот и белорусским службам. В Минской области усилили контроль на дорогах. Во время профилактической акции "Пешеход" сотрудники ГАИ пристально следят за соблюдением правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями. По статистике, основные причины ДТП с участием пешеходов - это отсутствие световозвращающих элементов, а также переход проезжей части в неположенном месте.



Напомним, с начала года на территории Минской области зарегистрировано около 20 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 8 человек погибли, 14 получили травмы. Ни один из пострадавших не обозначил себя в темноте фликерами.Акция "Пешеход" продлится до 19 февраля.



