ГАИ Минской области следит за скоростью на дорогах

На дорогах центрального региона сегодня стартует профилактическая акция "Безопасный обгон". Во время жаркой погоды следует придерживаться разрешенной скорости и соблюдать правила дорожного движения. Под контролем инспекторов ГАИ в первую очередь аварийно опасные участки дорог, места концентрации ДТП, в том числе по причине нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения.