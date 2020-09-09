ГАИ Минской области усилила контроль за выполнением водителями скоростного режима

В связи с увеличением числа аварий сотрудники Госавтоинспекции Минской области усилили контроль за выполнением водителями скоростного режима. Рейды проходят в рамках профилактической акции "Скорость". Только за прошедшие 8 месяцев в центральном регионе произошло более 70 ДТП. В результате 7 человек погибли, 93 получили травмы разной степени тяжести.



