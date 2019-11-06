Особенно внимательными в эти выходные надо быть автолюбителям на дорогах. ГАИ Минской области усиливает контроль за соблюдением правил дорожного движения. Под пристальным контролем - любители нарушать скоростной режим, а также водители в состоянии алкогольного опьянения. Также с 7 по 10 ноября пройдет областная акция "Пешеход". Рейдовые группы отработают наиболее оживленные нерегулируемые пешеходные переходы на опасных участках дорог. Госавтоинспекция напоминает водителю: не пропустил пешехода - штраф до 127 с половиной рублей. А в случае езды в нетрезвом состоянии можно лишиться прав до трех лет.